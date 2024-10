Mbappè nella bufera, è accusato di stupro. Ma lui si difende: “Fake news, distinguete il vero dal falso” (Di martedì 15 ottobre 2024) La notizia è scoppiata come una bomba: Kylian Mbappè, attaccante del Real Madrid e della Francia, è indagato per un presunto stupro. Come riportato da Lapresse, la Procura svedese avrebbe aperto un’indagine per stupro proprio nei confronti dell’attaccante francese. La notizia è stata poi riportata anche dai quotidiani locali Aftonbladet ed Expressen. Mbappè lo scorso weekend era stato visto mentre entrava con il suo entourage in una discoteca di Stoccolma e la denuncia riguarderebbe fatti avvenuti lo scorso 10 ottobre. L’accusa di stupro contro Mbappè, la difesa del calciatore: “Fake news” Il giornale Aftonbladet, oggi 15 ottobre, ha pubblicato una notizia confermando che sarebbe in corso un’indagine per presunto stupro che si sarebbe verificato in un albergo del centro di Stoccolma. Leggi tutta la notizia su Dayitalianews.com (Di martedì 15 ottobre 2024) La notizia è scoppiata come una bomba: Kylian, attaccante del Real Madrid e della Francia, è indagato per un presunto. Come riportato da Lapresse, la Procura svedese avrebbe aperto un’indagine perproprio nei confronti dell’attaccante francese. La notizia è stata poi riportata anche dai quotidiani locali Aftonbladet ed Expressen.lo scorso weekend era stato visto mentre entrava con il suo entourage in una discoteca di Stoccolma e la denuncia riguarderebbe fatti avvenuti lo scorso 10 ottobre. L’accusa dicontro, la difesa del calciatore: “” Il giornale Aftonbladet, oggi 15 ottobre, ha pubblicato una notizia confermando che sarebbe in corso un’indagine per presuntoche si sarebbe verificato in un albergo del centro di Stoccolma.

Mbappé shock - indagato per stupro in Svezia : interviene Deschamps - Periodo decisamente tosto per Mbappé, dentro e fuori dal campo, con l'accusa di stupro a scuotere l'ambiente Real Madrid e non solo: Deschamps affronta l'accaduto dal ritiro della Francia L'articolo Mbappé shock, indagato per stupro in Svezia: interviene Deschamps proviene da Il Difforme. . (Ildifforme.it)

Mbappé accusato di stupro in Svezia. Deschamps : “Non so nulla e faccio un passo indietro” - Il commento del CT della Nazionale francese rispetto alle accuse di stupro mosse al giocatore dalla Svezia. (Golssip.it)

Mbappé indagato per stupro. Lui : "Sono vittima di fake news" - Secondo l'Expressen, l'attaccante francese e' considerato un "ragionevole sospetto" nell'indagine, il livello piu' basso di sospetto previsto dalla legge svedese. - "Questa non e' una buona cosa per la Nazionale francese": questo il commento a caldo dell'allenatore Didier Deschamps alla notizia di un'indagine per stupro e violenza sessuale aperta in Svezia a carico di Kylian Mbappe', dopo la sua ... (Agi.it)