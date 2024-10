Maldini, dopo la Nazionale il mercato: l’Inter è in pole. E il Milan pensa al ritorno (Di martedì 15 ottobre 2024) (Adnkronos) – Un Maldini in nerazzurro? Quello che era uno scenario nemmeno ipotizzabile fino a poco tempo fa, sta diventando L'articolo Maldini, dopo la Nazionale il mercato: l’Inter è in pole. E il Milan pensa al ritorno proviene da Quotidiano Rosso di Sera. Rossodisera.eu - Maldini, dopo la Nazionale il mercato: l’Inter è in pole. E il Milan pensa al ritorno Leggi tutta la notizia su Rossodisera.eu (Di martedì 15 ottobre 2024) (Adnkronos) – Unin nerazzurro? Quello che era uno scenario nemmeno ipotizzabile fino a poco tempo fa, sta diventando L'articololailè in. E ilalproviene da Quotidiano Rosso di Sera.

