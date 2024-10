Notizie.com - Lasciano al bar una busta piena di soldi: l’appello social (ma non s’è fatto vivo nessuno)

(Di martedì 15 ottobre 2024) In un bar della provincia di Pordenone i gestori trovano unadi: a chi appartiene? E perchéla vuole indietro? In un tranquillo bar della provincia di Pordenone, si è consumato un episodio tanto insolito quanto misterioso. Unadi denaro è stata dimenticata sopra un tavolino, scatenando la curiosità e l’impegno dei titolari del locale nel tentativo di ritrovare i legittimi proprietari. Gestori di un bar in provincia di Pordenone ritrovano unadi: è mistero – notizie.comLa scoperta è avvenuta casualmente, quando i gestori del bar hanno notato unaabbandonata su uno dei tavoli. Al suo interno, diverse centinaia di euro in contanti. A quel tavolo, poco prima della scoperta, si erano seduti due clienti, un signore e una signora, ai quali si era poi aggiunta un’altra donna.