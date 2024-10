La sindaca di Avellino Laura Nargi ascoltata dai pm nell’inchiesta “Dolce Vita” (Di martedì 15 ottobre 2024) La sindaca di Avellino, Laura Nargi, è stata ascoltata ieri dai magistrati della Procura, che coordinano l’inchiesta condotta da Carabinieri e Guardia di Finanza sulla gestione amministrativa del Comune durante la scorsa consiliatura, nell'ambito dell'indagine denominata "Dolce Vita". Il caso è Avellinotoday.it - La sindaca di Avellino Laura Nargi ascoltata dai pm nell’inchiesta “Dolce Vita” Leggi tutta la notizia su Avellinotoday.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Ladi, è stataieri dai magistrati della Procura, che coordinano l’inchiesta condotta da Carabinieri e Guardia di Finanza sulla gestione amministrativa del Comune durante la scorsa consiliatura, nell'ambito dell'indagine denominata "". Il caso è

