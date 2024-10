La geometria sacra - Visita guidata RiscopriAmo Pisa (Di martedì 15 ottobre 2024) Continuano i tour guidati con l’iniziativa 'RiscopriAmo Pisa', avviata dal Comune di Pisa. Ogni passeggiata, gratuita, potrà avere al massimo 30 partecipanti, residenti nel Comune o in caso di posti liberi nei Comuni facenti parte dell’ambito Terre di Pisa. Le iscrizioni sono da effettuare sul Pisatoday.it - La geometria sacra - Visita guidata RiscopriAmo Pisa Leggi tutta la notizia su Pisatoday.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Continuano i tour guidati con l’iniziativa '', avviata dal Comune di. Ogni passeggiata, gratuita, potrà avere al massimo 30 partecipanti, residenti nel Comune o in caso di posti liberi nei Comuni facenti parte dell’ambito Terre di. Le iscrizioni sono da effettuare sul

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Aperte le domande per l'iscrizione nell'albo degli scrutatori e dei presidenti di seggio del Comune di Pisa - Gli elettori del Comune di Pisa che desiderano essere iscritti nell’albo delle persone idonee all’ufficio di scrutatore e/o di presidente di seggio elettorale possono presentare la relativa domanda. Per l'iscrizione nell'Albo degli scrutatori è necessario essere in possesso dei seguenti... (Pisatoday.it)

La guerra dell’alcol a Pisa. Tar contro l’ordinanza che vieta la vendita - ma il Comune rilancia - Proprio venerdì, infatti, è andata in scena “la presa della Pera” una protesta di una quarantina di giovani contro l’ordinanza che proibisce la vendita per asporto di bevande alcoliche dalle 18 alle 24 fino al 2 novembre in piazza della Pera. Un’azione intrapresa dall’Amministrazione per contrastare situazioni di disturbo della quiete urbana derivanti dall’abuso di alcol, oltre a limitare la ... (Lanazione.it)

Pubblicato il bando 'Arte e disabilità' dal Comune di Pisa - Pubblicato sul sito del Comune di Pisa il bando 'Arte e disabilità', rivolto ad organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS). L’obiettivo dell’avviso è quello di selezionare un progetto che miri a prevenire... (Pisatoday.it)