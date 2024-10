La California vara una legge per limitare i costi della benzina e i profitti delle compagnie petrolifere (Di martedì 15 ottobre 2024) Il governatore democratico della California, Gavin Newsom, ha firmato una legge per tentare di prevenire improvvisi incrementi nei prezzi della benzina. Ultima mossa nella battaglia dello stato americano contro l’industria petrolifera locale, accusata dal governatore di essere in combutta con Donald Trump per alzate i prezzi mentre le elezioni si avvicinano. In California il prezzo della benzina è superiore di circa il 30% rispetto alla media nazionale, il costo è di 4,68 dollari al gallone (circa 1,2 euro al litro, ndr). I costi superiori alla media dipendono anche da accise e norme ambientali particolarmente severe che ne aumentano il prezzo. Newsom non ha voluto abbassare le accise o le imposte sui carburani ma ka nuova legge agisce a monte, sul prezzo di produzione. Ilfattoquotidiano.it - La California vara una legge per limitare i costi della benzina e i profitti delle compagnie petrolifere Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Il governatore democratico, Gavin Newsom, ha firmato unaper tentare di prevenire improvvisi incrementi nei prezzi. Ultima mossa nella battaglia dello stato americano contro l’industria petrolifera locale, accusata dal governatore di essere in combutta con Donald Trump per alzate i prezzi mentre le elezioni si avvicinano. Inil prezzoè superiore di circa il 30% rispetto alla media nazionale, il costo è di 4,68 dollari al gallone (circa 1,2 euro al litro, ndr). Isuperiori alla media dipendono anche da accise e norme ambientali particolarmente severe che ne aumentano il prezzo. Newsom non ha voluto abbassare le accise o le imposte sui carburani ma ka nuovaagisce a monte, sul prezzo di produzione.

