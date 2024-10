Italia-Irlanda Under 21, Nunziata: “Oggi è stata dura, ma meritiamo la qualificazione” (Di martedì 15 ottobre 2024) “Sicuramente guardando tutto il cammino è una qualificazione meritata. Abbiamo preso pochi gol e non abbiamo mai perso. Oggi è stata dura, non è facile giocare contro queste squadre. Alla fine i ragazzi sono stati bravi. Sono cambiati tre difensori su quattro e non era semplice. Tutto sommato ci aspettavamo questa gara, è una squadra che gioca molte palle lunghe. All’inizio abbiamo faticato, poi abbiamo fatto una buona partita fino a fine primo tempo. Potevamo chiuderla con il rigore, poi nel secondo abbiamo fatto fatica. Però questa squadra, oltre a giocare un buon calcio, sa anche soffrire”. A dirlo è il commissario tecnico della Nazionale Italiana Under 21, Carmine Nunziata, dopo il pareggio per 1-1 contro l’Irlanda, nel match valevole per le qualificazioni agli Europei 2025 di categoria. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di martedì 15 ottobre 2024) “Sicuramente guardando tutto il cammino è unameritata. Abbiamo preso pochi gol e non abbiamo mai perso., non è facile giocare contro queste squadre. Alla fine i ragazzi sono stati bravi. Sono cambiati tre difensori su quattro e non era semplice. Tutto sommato ci aspettavamo questa gara, è una squadra che gioca molte palle lunghe. All’inizio abbiamo faticato, poi abbiamo fatto una buona partita fino a fine primo tempo. Potevamo chiuderla con il rigore, poi nel secondo abbiamo fatto fatica. Però questa squadra, oltre a giocare un buon calcio, sa anche soffrire”. A dirlo è il commissario tecnico della Nazionalena21, Carmine, dopo il pareggio per 1-1 contro l’, nel match valevole per le qualificazioni agli Europei 2025 di categoria.

