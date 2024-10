Inps in 8 mesi spesi 1315 miliardi per l' assegno unico

Quotidiano.net - Inps, in 8 mesi spesi 13,15 miliardi per l'assegno unico

(Di martedì 15 ottobre 2024) Nei primi ottodel 2024 l'ha erogato alle famiglie oltre 13,15di euro per l'e universale per i figli a carico. In media fino ad agosto hanno ricevuto l'6.021.079 famiglie per 9.554.117 figli. L'è stato pari in media a 273 euro per nucleo richiedente e a 172 euro per ogni figlio, in aumento rispetto ai 257 euro per famiglia e 162 euro per figlio erogati in media nell'intero 2023.