Incendio oggi al Gros di Rimini | nube di fumo nero paura tra le gente

Rimini, 15 ottobre 2024 – Un Incendio è divampato nel tardo pomeriggio di martedì in uno dei capannoni del Gros di Rimini. L'allerta è scattata intorno alle 17.45, quando una densa nube di fumo nero ha cominciato a sollevarsi nel cielo, allarmando i residenti della zona. Immediatamente, le autorità hanno avviato le operazioni di evacuazione del blocco 87, interessato dalle fiamme. Sono intervenute diverse squadre di vigili del fuoco, che stanno lavorando intensamente per circoscrivere il rogo e prevenire la propagazione del fuoco alle strutture adiacenti. Al momento, non sono state segnalate persone ferite, ma le operazioni di spegnimento sono ancora in corso. Notizia in aggiornamento

Un violento incendio si è sviluppato nel tardo pomeriggio di martedì in uno dei capannoni del Gros di Rimini. L'allarme è scattato intorno alle 17.45 quando una densa fume nera si è levata in cielo. Sul posto stanno intervenendo le squadre dei vigili del fuoco che stanno operando per cercare di...

