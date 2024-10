Il team targato Bcc Romagnolo cade contro i giovani Mo.Re (Di martedì 15 ottobre 2024) Per il mondo della pallavolo cesenate è stato un fine settimane dalle due facce, visto che al successo in trasferta nel torneo di B1 della squadra femminile, ha fatto da contraltare l’esordio amaro della squadra di serie D maschile. Il gruppo targato Bcc Romagnolo e allenato dai coach Giovanni Rizzo e Maurizio Graziani, ha infatti perso 1-3 (21-25, 24-26, 25-14, 18-25) contro la giovane formazione di Mo.Re Volley proveniente dalla provincia di Modena. I primi due parziali del match iniziano alla stessa maniera, con Cesena che costruisce un discreto vantaggio, senza però riuscire a mantenerlo. Dall’altre parte del campo infatti, gli ospiti prima tarano la loro difesa e poi recuperano progressivamente terreno arrivando ad aggiudicarsi così entrambi i set in rimonta. Nel terzo, il Volley Club sembra aver preso più fiducia: inizia bene e conclude ancora meglio, mantenendo il Mo. Ilrestodelcarlino.it - Il team targato Bcc Romagnolo cade contro i giovani Mo.Re Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Per il mondo della pallavolo cesenate è stato un fine settimane dalle due facce, visto che al successo in trasferta nel torneo di B1 della squadra femminile, ha fatto da contraltare l’esordio amaro della squadra di serie D maschile. Il gruppoBcce allenato dai coach Giovanni Rizzo e Maurizio Graziani, ha infatti perso 1-3 (21-25, 24-26, 25-14, 18-25)la giovane formazione di Mo.Re Volley proveniente dalla provincia di Modena. I primi due parziali del match iniziano alla stessa maniera, con Cesena che costruisce un discreto vantaggio, senza però riuscire a mantenerlo. Dall’altre parte del campo infatti, gli ospiti prima tarano la loro difesa e poi recuperano progressivamente terreno arrivando ad aggiudicarsi così entrambi i set in rimonta. Nel terzo, il Volley Club sembra aver preso più fiducia: inizia bene e conclude ancora meglio, mantenendo il Mo.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Dove non è riuscita la squadra maschile - hanno trionfato le donne di Luna Rossa - che vincono la Women's America's Cup - battento proprio il team inglese - Al porto di Barcellona la sfida tra Ineos Britannia e Team New Zealand, ma c’è un risultato che segna la storia della vela. Barcellona, 12 ott. Leggi anche › Clelia Sessa, la prima donna della meccatronica di Luna Rossa iO Donna ©RIPRODUZIONE RISERVATA L'articolo Vela, la squadra ... (Iodonna.it)

EA FC 25 Team 1 Total Rush Elenco Carte Speciali Della Prima Squadra - Le carte speciali saranno nei pachetti per un periodo limitato di tempo a partire dalle 19:00 di venerdi 11 ottobre. Il Team 1 Total Rush di EA FC 25 per la popolare modalità Ultimate Team è stato svelato. Total Rush celebra tutti i ruoli necessari in una squadra di calcio a 5, dal rapido Attaccante Interno al instancabile Falso Terzino che collega difesa e attacco. (Fifaultimateteam.it)

EA FC 25 Team 2 RTTK Ecco Le Carte Della Seconda Squadra Road To The Knockouts - Il Team 2 Road To The Knockouts di EA FC 25 per la popolare modalità Ultimate Team è stato svelato. Le partite della fase a girone unico decideranno chi può ancora sognare un titolo di UEFA Champions League, UEFA Europa League, UEFA Conference League o UEFA Women’s Champions League. Prima di lasciarvi mostrarvi le carte speciali della nuova squadra in questione vi ricordiamo sulle nostre ... (Fifaultimateteam.it)