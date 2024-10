Il manifesto di Giuli da Francoforte: «La cultura è la nostra religione civile. Viva il dissenso, anche contro il governo» (Di martedì 15 ottobre 2024) «Nella mia missione istituzionale sono intenzionato a rappresentare la sacrosanta libertà di espressione di ogni forma di dissenso, compreso quello che possa ritorcersi sul governo a cui mi onoro di appartenere». Ha l’aria di un manifesto programmatico il discorso che il neo-ministro della cultura Alessandro Giuli ha tenuto stasera alla cerimonia d’inaugurazione della Buchmesse di Francoforte. Un Giuli sempre ispirato, che tiene a dar sfoggio di conoscenza, come già qualche giorno fa alla Camera. I componenti delle commissioni cultura del Parlamento però dovranno aspettare ancora qualche altro giorno prima di poterci interloquire: l’audizione sulle linee programmatiche per il ministero prevista per giovedì è stata infatti rinviata. Giuli: «La cultura è la nostra religione universale civile» «La cultura è la nostra religione universale civile, affamarla è un atto di empietà. Leggi tutta la notizia su Open.online (Di martedì 15 ottobre 2024) «Nella mia missione istituzionale sono intenzionato a rappresentare la sacrosanta libertà di espressione di ogni forma di, compreso quello che possa ritorcersi sula cui mi onoro di appartenere». Ha l’aria di unprogrammatico il discorso che il neo-ministro dellaAlessandroha tenuto stasera alla cerimonia d’inaugurazione della Buchmesse di. Unsempre ispirato, che tiene a dar sfoggio di conoscenza, come già qualche giorno fa alla Camera. I componenti delle commissionidel Parlamento però dovranno aspettare ancora qualche altro giorno prima di poterci interloquire: l’audizione sulle linee programmatiche per il ministero prevista per giovedì è stata infatti rinviata.: «Laè launiversale» «Laè launiversale, affamarla è un atto di empietà.

