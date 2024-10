Il direttore di “Tv Sorrisi e Canzoni” contro Selvaggia Lucarelli: “Tristezza interiore” (Di martedì 15 ottobre 2024) La querelle tra Selvaggia Lucarelli e Sonia Bruganelli continua a tenere banco e ha travalicato i confini di “Ballando con Il direttore di “Tv Sorrisi e Canzoni” contro Selvaggia Lucarelli: “Tristezza interiore” su Perizona.it Perizona.it - Il direttore di “Tv Sorrisi e Canzoni” contro Selvaggia Lucarelli: “Tristezza interiore” Leggi tutta la notizia su Perizona.it (Di martedì 15 ottobre 2024) La querelle trae Sonia Bruganelli continua a tenere banco e ha travalicato i confini di “Ballando con Ildi “Tv: “” su Perizona.it

Famoso giornalista attacca Selvaggia Lucarelli : «Che tristezza interiore» - ma lei gli risponde per le rime - Prendendo le parti di Sonia Bruganelli, infatti, tramite Instagram ha detto: “La tristezza interiore di Selvaggia Lucarelli che dell’alto di una autorevolezza discutibile spara a zero su tutti. Al Grande Fratello, infatti, Sonia Bruganelli ha sempre usato parole taglienti nei confronti dei gieffini, ma oggi che si trova ad aver a che fare con il giudizio dei giudici di Ballando con le Stelle ... (Donnapop.it)

Selvaggia Lucarelli come non l’avete mai vista : «Ho sbagliato con il mio fidanzato Lorenzo Biagiarelli» - ecco perché - Mi sono pentita forse di aver condiviso un po’ troppo la mia storia d’amore”. Il motivo? La sua dolce metà avrebbe pagato a caro prezzo lo scotto di essere in coppia con la giornalista. Ancora, poi, ha aggiunto: “E io so perfettamente – come lo sa anche lui – che questa cosa si è scatenata perché sta con me. (Donnapop.it)

“Che tristezza”. Selvaggia Lucarelli - arriva il commento del collega famoso. E la sua reazione - Dall’alto poi della sua, dal momento che in effetti dirige quel faro dell’editoria culturale, che è Tv Sorrisi e Canzoni“. Leggi anche: “Non è all’altezza”. Sì, figurati…”. Anche stavolta Selvaggia Lucarelli è al centro di una vera e propria bufera, dopo alcune dichiarazioni bomba di un giornalista che ha lasciato il pubblico a bocca aperta. (Caffeinamagazine.it)