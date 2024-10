Iervolino ritorna all'Arechi: "Ci vediamo allo stadio per Salernitana-Spezia" (Di martedì 15 ottobre 2024) Danilo Iervolino sarà presente allo stadio Arechi, sabato pomeriggio, in occasione di Salernitana-Spezia. Lo ha annunciato il patron granata attraverso il sito ufficiale e al termine di una lunga giornata cominciata in visita al centro sportivo Mary Rosy e poi terminata con un lungo pranzo di Salernotoday.it - Iervolino ritorna all'Arechi: "Ci vediamo allo stadio per Salernitana-Spezia" Leggi tutta la notizia su Salernotoday.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Danilosarà presente, sabato pomeriggio, in occasione di. Lo ha annunciato il patron granata attraverso il sito ufficiale e al termine di una lunga giornata cominciata in visita al centro sportivo Mary Rosy e poi terminata con un lungo pranzo di

