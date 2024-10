Highlights Virtus Bologna-Zalgiris Kaunas 68-71 basket Eurolega 2024 2025 VIDEO

Leggi tutta la notizia su Sportface.it

(Di martedì 15 ottobre 2024) Ilcon glidiSegafredo68-71, match valido per la terza giornata dell’di. Non arriva la prima vittoria stagionale in Europa per le V nere, che lottano davanti al pubblico amico dell’Unipol Arena ma alla fine devono arrendersi alla compagine lituana allenata da Andrea Trinchieri.risale anche dal -15 riuscendo a passare in vantaggio nell’ultimo quarto, salvo poi cedere negli ultimi minuti. LA CRONACA DEL MATCH RISULTATI E CLASSIFICHE REGOLAMENTO COME VEDERE L’IN DIRETTA68-71,) SportFace.