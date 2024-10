Grande Fratello: Carmen ed Enzo Paolo fanno l’amore nella Casa, Michael eliminato, quattro in nomination (Di martedì 15 ottobre 2024) L'ottava puntata del reality show di Canale 5 ha toccato il suo apice con la rivelazione piccante della coppia Carmen Russo ed Enzo Paolo Turchi, i concorrenti finiti in nomination non rischiano l'eliminazione immediata. Il 14 ottobre è andata in onda l'ottava puntata del Grande Fratello, ma l'appuntamento non ha convinto il pubblico, risultando piuttosto monotono e incentrato sulle solite dinamiche amorose tra protagonisti che non sembrano riscuotere molto interesse. Il momento più intrigante è stata la rivelazione di Carmen Russo ed Enzo Paolo Turchi, che ha dato una svolta alla serata. Ottava puntata del Grande Fratello: La ballerina era entrata nella Casa più spiata d'Italia la scorsa settimana, chiamata da Alfonso Signorini per convincere il marito a non abbandonare il gioco. Enzo Paolo Turchi, infatti, aveva espresso al conduttore il suo malessere durante Movieplayer.it - Grande Fratello: Carmen ed Enzo Paolo fanno l’amore nella Casa, Michael eliminato, quattro in nomination Leggi tutta la notizia su Movieplayer.it (Di martedì 15 ottobre 2024) L'ottava puntata del reality show di Canale 5 ha toccato il suo apice con la rivelazione piccante della coppiaRusso edTurchi, i concorrenti finiti innon rischiano l'eliminazione immediata. Il 14 ottobre è andata in onda l'ottava puntata del, ma l'appuntamento non ha convinto il pubblico, risultando piuttosto monotono e incentrato sulle solite dinamiche amorose tra protagonisti che non sembrano riscuotere molto interesse. Il momento più intrigante è stata la rivelazione diRusso edTurchi, che ha dato una svolta alla serata. Ottava puntata del: La ballerina era entratapiù spiata d'Italia la scorsa settimana, chiamata da Alfonso Signorini per convincere il marito a non abbandonare il gioco.Turchi, infatti, aveva espresso al conduttore il suo malessere durante

