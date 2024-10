Gol e marcatori all-time Nazionale italiana | la classifica completa

Leggi tutta la notizia su Sportface.it

(Di martedì 15 ottobre 2024) Lae i gol segnati in. In molti si chiedono e cercano i numeri inerenti ai gol segnati nelladi calcio: chi ne ha fatti di più? E in quante presenze? A svettare c’è Gigi Riva che in 42 presenze ha fatto centro per ben 35 volte, dietro di lui Giuseppe Meazza con 33 gol in 53 presenze e sul podio c’è anche Silvio Piola (30 gol in 34 partite con la). Ecco di seguito ladi chi almeno ha messo a segno otto reti in(quasi 60 calciatori) aggiornata in tempo reale partita dopo partita.