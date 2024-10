Getta rifiuti nella notte: scatta la caccia al furbetto (Di martedì 15 ottobre 2024) San Benedetto (Ascoli), 15 ottobre 2024 – Da diverse settimane, nell’area adiacente al centro commerciale Smeraldo, situato in via Manara, si stanno verificando ripetuti episodi di inciviltà. Durante le ore notturne, qualcuno abbandona chili e chili di rifiuti, creando una situazione indecorosa che si ripropone quasi ogni mattina agli occhi dei lavoratori del complesso commerciale. Si trovano sacchi colmi di rifiuti di ogni genere, dai materiali domestici a quelli che potrebbero provenire da attività industriali o artigianali. Solo ieri, tra i rifiuti abbandonati, sono stati trovati addirittura dei pannelli in vetroresina, di cui non è stata identificata l’origine. Ilrestodelcarlino.it - Getta rifiuti nella notte: scatta la caccia al furbetto Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di martedì 15 ottobre 2024) San Benedetto (Ascoli), 15 ottobre 2024 – Da diverse settimane, nell’area adiacente al centro commerciale Smeraldo, situato in via Manara, si stanno verificando ripetuti episodi di inciviltà. Durante le ore notturne, qualcuno abbandona chili e chili di, creando una situazione indecorosa che si ripropone quasi ogni mattina agli occhi dei lavoratori del complesso commerciale. Si trovano sacchi colmi didi ogni genere, dai materiali domestici a quelli che potrebbero provenire da attività industriali o artigianali. Solo ieri, tra iabbandonati, sono stati trovati addirittura dei pannelli in vetroresina, di cui non è stata identificata l’origine.

