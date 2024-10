Lanazione.it - Funghi, in tre giorni 15 casi di intossicazione. Le raccomandazioni

(Di martedì 15 ottobre 2024) Arezzo, 15 ottobre 2024 – Quindicidida, è il bilancio non leggero dell’ultimo fine settimana che ha visto impegnati i tecnici micologi del Dipartimento della Prevenzione a supporto dei Pronto soccorso della Asl Toscana sud est. «In considerazione delle condizioni climatiche che prevedono un periodo di raccolta esteso e a seguito di un primo bilancio non confortante delle intossicazioni, occorre tenere la guardia alta contro i rischi - dichiara Leonardo Ginanneschi,responsabile dell'ispettorato micologico della Asl Toscana sud est - innanzitutto è raccomandato di sottoporre iraccolti a consulenza di esperti agli sportelli micologici del territorio, si raccomanda inoltre di non consumare ovuli chiusi che possono causare conseguenze serie. Infine si consiglia di non far mangiareai bambini, agli anziani o ai malati.