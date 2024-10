Frode da 52 milioni di euro: i giudici del Riesame annullano i sequestri a carico degli indagati (Di martedì 15 ottobre 2024) Il tribunale del Riesame di Potenza, accogliendo le istanze presentate dalle difese, ha annullato l’ordinanza cautelare e il contestuale decreto di sequestro, per complessivi 52 milioni di euro, a carico di 20 soggetti (persone fisiche e attività) coinvolte in una vasta operazione della Guardia Foggiatoday.it - Frode da 52 milioni di euro: i giudici del Riesame annullano i sequestri a carico degli indagati Leggi tutta la notizia su Foggiatoday.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Il tribunale deldi Potenza, accogliendo le istanze presentate dalle difese, ha annullato l’ordinanza cautelare e il contestuale decreto di sequestro, per complessivi 52di, adi 20 soggetti (persone fisiche e attività) coinvolte in una vasta operazione della Guardia

Condanna storica per Caffaro : la Corte di Giustizia Europea obbliga a risarcire 453 milioni - I portavoce delle comunità locali hanno espresso soddisfazione per la decisione, evidenziando che un risarcimento di tale portata rappresenta un passo importante verso la giustizia e la responsabilità delle imprese nei confronti degli effetti delle loro operazioni industriali. La sentenza testimonia l’importanza crescente del diritto ambientale e l’urgenza di affrontare le problematiche legate ... (Gaeta.it)

Il mondo capovolto : il centravanti guadagna 3 - 5 milioni di euro - ma in campo zero soddisfazioni. Joshua - quant’è grigia Manchester. Una sola rete e pochissimi sorrisi - Caro Joshua, com’era dolce Bologna. m. . E’ la critica che a Zirkzee è stata mossa anche in patria dopo lo scialbo 1-1 tra Ungheria e Olanda, che lo ha visto pallido protagonista per 76 minuti. v. E Joshua? Oggi è la prova vivente che i milioni non sempre fanno la felicità, detto che i 3,5 netti a stagione del suo ingaggio in teoria non dovrebbero intristire nessuno. (Sport.quotidiano.net)

Aumento di capitale da 27 milioni di euro - Gli azionisti di Banca CF+ (in foto l’ad Iacopo De Francisco) hanno perfezionato l’aumento di capitale da circa 27 milioni di euro che la banca userà "per far fronte alle nuove sfide di mercato, rafforzando in particolare il Digital Lending, con l’obiettivo di erogare un miliardo di euro in tre anni". (Quotidiano.net)