Finale di Pollina, la frana sulla collina della Torre del Marchese: in gara i lavori (Di martedì 15 ottobre 2024) Oltre un milione e 200 mila euro per consolidare il costone roccioso sul quale sorge la Torre del Marchese a Finale, frazione del Comune di Pollina, nel Palermitano. A tanto ammonta il finanziamento della Regione Siciliana che, attraverso la struttura per il contrasto al dissesto idrogeologico Palermotoday.it - Finale di Pollina, la frana sulla collina della Torre del Marchese: in gara i lavori Leggi tutta la notizia su Palermotoday.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Oltre un milione e 200 mila euro per consolidare il costone roccioso sul quale sorge ladel, frazione del Comune di, nel Palermitano. A tanto ammonta il finanziamentoRegione Siciliana che, attraverso la struttura per il contrasto al dissesto idrogeologico

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Palermo. Frane, in gara i lavori sulla collina della Torre del Marchese a Finale di Pollina - Oltre un milione e 200 mila euro per consolidare il costone roccioso sul quale sorge la Torre del Marchese a Finale, frazione del Comune di Pollina, nel Palermitano. A tanto ammonta il finanziamento d ... (libertasicilia.it)

K-Sport chiama a raccolta i suoi bomber: tris strepitoso contro Fabriano Cerreto - ECCELLENZA - Mister Magi e i suoi tornano a vincere e conquistano tre punti preziosi. I cartai costretti a fermarsi dopo una serie positiva Il Montecchio Gallo rispetta il fattore campo compiendo un b ... (youtvrs.it)

Grande apertura a Torino: la mitica cucina palermitana di Buatta prende gli spazi di Sestogusto in via Stampatori - A Torino, in via Stampatori, al posto di Sestogusto di Massimiliano Prete, arriva la cucina palermitana di Buatta ... (gamberorosso.it)