Ilfattoquotidiano.it - “Dopo il tumore al seno, un melanoma: mi sono rassegnata a sottopormi a controlli per il resto della mia vita”: parla Sarah Ferguson

(Di martedì 15 ottobre 2024) Quando lati offre una seconda possibilità, la gratitudine è tanta. Ma quando arriva anche una terza possibilità, beh allora è immensa., ex duchessa di York, lo sa bene e non perde occasione per ricordare a tutti quanto la prevenzione sia cruciale per la salute.aver affrontato una battaglia contro il cancro al, nei mesi scorsi la 64enne ex moglie del principe Andrea di York si è trovata a combattere anche contro un. La sua storia è un inno alla, resa possibile grazie all’insistenzasorella Jane, che l’ha spinta a fare un controllo che le ha letteralmente salvato la. “Stavo per saltare quell’appuntamento”, ha confessatoin una recente intervista al quotidiano britannico The Sun. “Non me la sentivo di affrontare un viaggio nel centro di Londra in una calda giornata estiva, e avevo pensato di rimandare.