Denis Villeneuve: il regista di Dune premiato con la Legion d'onore (Di martedì 15 ottobre 2024) Il regista Denis Villeneuve è stato premiato a Parigi dal Ministro della Cultura che gli ha consegnato la Legion d'onore. Il regista Denis Villeneuve ha ricevuto dal Ministro della Cultura francese la prestigiosa Legion d'onore. Il filmmaker ha ricevuto il riconoscimento a Parigi, dalle mani di Rachida Dati, grazie al successo ottenuto nella sua carriera cinematografica. Il riconoscimento assegnato al regista Denis Villeneuve, il regista canadese, è diventato poche ore fa Cavaliere dell'Ordine delle Arti e delle Lettere. Dati ha condiviso la sua soddisfazione nel poter premiare il filmmaker, aggiungendo: "Questa onorificenza riconosce il suo immenso talento, la sua carriera, e i suoi lavori che contribuiscono all'impatto globale dei talenti cinematografici che parlano francese".

