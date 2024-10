Dal 21 ottobre attivo il nuovo numero per le cure non urgenti 116117 (Di martedì 15 ottobre 2024) Arezzo, 15 ottobre 2024 – Novità per contattare il servizio di continuità assistenziale anche nelle province di Arezzo, Grosseto e Siena. A partire da lunedì 21 ottobre, sarà attivo il nuovo numero unico europeo 116117 per le cure non urgenti che sarà anche l'unico riferimento per contattare la Guardia medica. Dopo l’attivazione avviata a settembre a Firenze, Prato e Pistoia e dal 21 ottobre nelle tre province di Arezzo, Grosseto e Siena, entro la fine di novembre il servizio sarà esteso al resto della Toscana. Una novità annunciata dalla Regione e accompagnata da una campagna di comunicazione partita nelle scorse settimane. I dettagli del nuovo numero sono stati illustrati questa mattina nel corso di una conferenza stampa che si è tenuta all’ospedale San Donato di Arezzo. Lanazione.it - Dal 21 ottobre attivo il nuovo numero per le cure non urgenti 116117 Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Arezzo, 152024 – Novità per contattare il servizio di continuità assistenziale anche nelle province di Arezzo, Grosseto e Siena. A partire da lunedì 21, saràilunico europeoper lenonche sarà anche l'unico riferimento per contattare la Guardia medica. Dopo l’attivazione avviata a settembre a Firenze, Prato e Pistoia e dal 21nelle tre province di Arezzo, Grosseto e Siena, entro la fine di novembre il servizio sarà esteso al resto della Toscana. Una novità annunciata dalla Regione e accompagnata da una campagna di comunicazione partita nelle scorse settimane. I dettagli delsono stati illustrati questa mattina nel corso di una conferenza stampa che si è tenuta all’ospedale San Donato di Arezzo.

