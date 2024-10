Da Veltroni a Schlein. Il Pd e il "giallo insoluto" lungo 17 anni (Di martedì 15 ottobre 2024) AGI - Per Walter Veltroni, la nascita del Partito Democratico è "un giallo ancora insoluto". Il primo segretario dem risponde con ironia all'ironia di Fabio Fazio che gli chiede della sua recente attività di giallista. C'è qualcosa di insoluto nel Partito Democratico che taglia il traguardo dei 17 anni. Lo si scorge nella fatica quotidiana di trovare "la quadra" fra le varie "anime" o "aree politiche", termini che nel linguaggio giornalistico hanno sostituito il poco amato - dai dirigenti dem - "correnti". Tante o poche che siano queste anime, la polarizzazione interna del Pd è tema che risale alla sua fondazione e alle storie culturali dalle quali nasce il partito: quella cattolica e popolare scaturita dalla Margherita e, prima ancora, dalla sinistra Dc; e quella socialista e post comunista derivante dal Pci-Pds-Ds. Storie che oggi si traducono nel binomio fra sinistra e liberal. Agi.it - Da Veltroni a Schlein. Il Pd e il "giallo insoluto" lungo 17 anni Leggi tutta la notizia su Agi.it (Di martedì 15 ottobre 2024) AGI - Per Walter, la nascita del Partito Democratico è "unancora". Il primo segretario dem risponde con ironia all'ironia di Fabio Fazio che gli chiede della sua recente attività di giallista. C'è qualcosa dinel Partito Democratico che taglia il traguardo dei 17. Lo si scorge nella fatica quotidiana di trovare "la quadra" fra le varie "anime" o "aree politiche", termini che nel linguaggio giornalistico hanno sostituito il poco amato - dai dirigenti dem - "correnti". Tante o poche che siano queste anime, la polarizzazione interna del Pd è tema che risale alla sua fondazione e alle storie culturali dalle quali nasce il partito: quella cattolica e popolare scaturita dalla Margherita e, prima ancora, dalla sinistra Dc; e quella socialista e post comunista derivante dal Pci-Pds-Ds. Storie che oggi si traducono nel binomio fra sinistra e liberal.

