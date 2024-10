Convocato il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, sarà il 7 novembre a Palazzo d’Arnolfo (Di martedì 15 ottobre 2024) Arezzo, 15 ottobre 2024 – Convocato il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, sarà il 7 novembre a Palazzo d’Arnolfo Su richiesta della Conferenza zonale dei sindaci del Valdarno, il nuovo prefetto di Arezzo Clemente Di Nuzzo ha Convocato il tavolo insieme al questore, ai primi cittadini, alle forze dell’ordine, e al portavoce delle categorie economiche e produttive E’ stato Convocato dal prefetto di Arezzo Clemente Di Nuzzo il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica. Si svolgerà giovedì 7 novembre alle 10,30 nella sala grande di Palazzo d’Arnolfo. Al tavolo, oltre al prefetto, siederanno il questore di Arezzo Maria Luisa Di Lorenzo, i sindaci del Valdarno aretino, i rappresentanti delle forze dell’ordine e il portavoce delle categorie economiche e produttive. Lanazione.it - Convocato il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, sarà il 7 novembre a Palazzo d’Arnolfo Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Arezzo, 15 ottobre 2024 –ilpere lail 7Su richiesta della Conferenza zonale dei sindaci del Valdarno, il nuovo prefetto di Arezzo Clemente Di Nuzzo hail tavolo insieme al questore, ai primi cittadini, alle forze del, e al portavoce delle categorie economiche e produttive E’ statodal prefetto di Arezzo Clemente Di Nuzzo ilpere la. Si svolgerà giovedì 7alle 10,30 nella sala grande di. Al tavolo, oltre al prefetto, siederanno il questore di Arezzo Maria Luisa Di Lorenzo, i sindaci del Valdarno aretino, i rappresentanti delle forze dele il portavoce delle categorie economiche e produttive.

