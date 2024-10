Gaeta.it - Congresso nazionale Assorup: un passo avanti per i professionisti degli appalti pubblici

Leggi tutta la notizia su Gaeta.it

(Di martedì 15 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Oltre 300 esperti del settoresi sono riuniti per il secondodi, un evento che mette in luce la crescente importanza dei Responsabili Unici del Procedimento nell’ambito della spesa pubblica italiana. Con un investimento di oltre 300 miliardi di euro ine concessioni e circa 160.000coinvolti,si propone di elevare il profilo dei RUP attraverso un network multidisciplinare che offre supporto e tutela. Questorappresenta un momento cruciale per discutere formazione, certificazione e riconoscimento deidel settore.