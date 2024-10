Romadailynews.it - Cina: Yunnan, avvistata per 4 anni consecutivi specie sfuggente di airone

Leggi tutta la notizia su Romadailynews.it

(Di martedì 15 ottobre 2024) Kunming, 15 ott – (Xinhua) – Un uccello in via di estinzione, uno dei membri piu’ sfuggenti della famiglia degli aironi, e’ stato di nuovo avvistato di recente sui monti nel sud-ovest della, hanno riferito oggi a Xinhua i funzionari della riserva naturale. La nitticora magnifica, originaria dellae del Vietnam, e’ stata orain questa riserva per quattro, ha dichiarato Li Xingzhi, funzionario della riserva naturale dei monti Ailao, nella provincia dello. Lae’ classificata come a rischio nella Lista rossa dellein via di estinzione dell’Unione internazionale per la conservazione della natura (IUCN). Gode inoltre di una protezione di alto livello da parte del governo cinese.