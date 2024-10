Chiara Ferragni contro Fedez: “Coppia aperta? Non lo sapevo!” (Di martedì 15 ottobre 2024) Chiara Ferragni, nota influencer e imprenditrice digitale, ha ricevuto il Tapiro d’Oro numero 1.500. Il riconoscimento le è stato consegnato da Valerio Staffelli durante la puntata del 14 ottobre di ‘Striscia la Notizia’. La motivazione? Le numerose vicende che hanno coinvolto la Ferragni nell’ultimo anno, tra cui l’inchiesta legata al caso pandoro e le voci di presunti tradimenti da parte di Fedez. Ferragni ha risposto con ironia, diChiarando: “Non sono ancora stata rinviata a giudizio. Di sicuro, quest’anno niente pandoro e niente uova: panettone per tutti!”. Ha anche aggiunto: “Gli errori che ho fatto li ho già chiariti e non ne farò mai più”. Sul fronte delle indiscrezioni riguardanti Fedez e le diChiarazioni di Taylor Mega, Ferragni è stata decisa: “Non sono mai stata in una Coppia aperta. Leggi tutta la notizia su Corrieretoscano.it (Di martedì 15 ottobre 2024), nota influencer e imprenditrice digitale, ha ricevuto il Tapiro d’Oro numero 1.500. Il riconoscimento le è stato consegnato da Valerio Staffelli durante la puntata del 14 ottobre di ‘Striscia la Notizia’. La motivazione? Le numerose vicende che hanno coinvolto lanell’ultimo anno, tra cui l’inchiesta legata al caso pandoro e le voci di presunti tradimenti da parte diha risposto con ironia, dindo: “Non sono ancora stata rinviata a giudizio. Di sicuro, quest’anno niente pandoro e niente uova: panettone per tutti!”. Ha anche aggiunto: “Gli errori che ho fatto li ho già chiariti e non ne farò mai più”. Sul fronte delle indiscrezioni riguardantie le dizioni di Taylor Mega,è stata decisa: “Non sono mai stata in una

