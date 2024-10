Chi è Michele Longobardi? Età, altezza e Instagram (Di martedì 15 ottobre 2024) Ecco chi è Michele Longobardi, ex corteggiatore e nuovo tronista di Uomini e Donne L'articolo Chi è Michele Longobardi? Età, altezza e Instagram proviene da Novella 2000. Novella2000.it - Chi è Michele Longobardi? Età, altezza e Instagram Leggi tutta la notizia su Novella2000.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Ecco chi è, ex corteggiatore e nuovo tronista di Uomini e Donne L'articolo Chi è? Età,proviene da Novella 2000.

Uomini e Donne - arriva il primo Bacio per Michele Longobardi : colpo di fulmine con Veronica - Nella puntata di Uomini e Donne, in onda giovedì 10 ottobre 2024, il tronista Michele Longobardi scambia il primo bacio appassionato con Veronica, suscitando l'ira della corteggiatrice Amal. (Comingsoon.it)

Michele Longobardi bacia Veronica alla prima uscita a Uomini e Donne - la reazione di Amal : “Io non lo farei” - A poco più di due settimane dall'inizio del suo trono a Uomini e Donne è già scattato il bacio tra Michele Longobardi e la corteggiatrice Veronica. Dura la reazione delle altre pretendenti in studio. Su tutte, Amal: "Non mi comporterei in questo modo, siamo persone diverse".Continua a leggere . (Fanpage.it)

Il tronista Michele Longobardi svela i suoi due segreti : “Fobia e passione” - Mi piace stuzzicare anche la persona che sta al mio fianco. Diciamo che ho il bacio facile, sono un vero baciatore seriale. Deciderà la redazione”. Ho unito l’utile al dilettevole, cercando l’amore lì. Non mi dispiacerebbe, ma non c’è nulla ora. Baciatore seriale? Fortunata la sua futura scelta. “Segreti? Prima di tutto ho una fobia particolare. (Biccy.it)