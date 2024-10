Casadei gol, poi pari e sofferenza: l’Italia Under 21 si qualifica per gli Europei (Di martedì 15 ottobre 2024) l’Italia Under 21 guidata da Nunziata stacca il passo per gli Europei 2025 di categoria: con l’Irlanda è arrivato il punto che serviva Un punto serviva ed un punto è arrivato: l’Italia Under 21 stacca il pass per gli Europei 2025 di categoria. Sotto gli occhi di Spalletti, la Nazionale di Nunziata impatta 1-1 con l’Irlanda e conquista il punto che serviva per ottenere la qualificazione. Casadei (ANSA) – Calciomercato.itUn pareggio di sofferenza con un inizio tutto di marca irlandese. Desplanches è incerto su calcio d’angolo al 17?: perde la palla nel tentativo di rinviare e Kenny calcia in porta a botta sicura, ma Bertola salva sulla linea. La scena si ripete qualche minuto più tardi: è il 24? quando il portiere del Palermo rischia un nuovo pasticcio, ancora una volta è Bertola che toglie le castagne dal fuoco respingendo la palla quasi sulla linea di porta. Calciomercato.it - Casadei gol, poi pari e sofferenza: l’Italia Under 21 si qualifica per gli Europei Leggi tutta la notizia su Calciomercato.it (Di martedì 15 ottobre 2024)21 guidata da Nunziata stacca il passo per gli2025 di categoria: con l’Irlanda è arrivato il punto che serviva Un punto serviva ed un punto è arrivato:21 stacca il pass per gli2025 di categoria. Sotto gli occhi di Spalletti, la Nazionale di Nunziata impatta 1-1 con l’Irlanda e conquista il punto che serviva per ottenere lazione.(ANSA) – Calciomercato.itUn pareggio dicon un inizio tutto di marca irlandese. Desplanches è incerto su calcio d’angolo al 17?: perde la palla nel tentativo di rinviare e Kenny calcia in porta a botta sicura, ma Bertola salva sulla linea. La scena si ripete qualche minuto più tardi: è il 24? quando il portiere del Palermo rischia un nuovo pasticcio, ancora una volta è Bertola che toglie le castagne dal fuoco respingendo la palla quasi sulla linea di porta.

L’Irlanda spaventa l’Italia Under 21 : 1-1 a Trieste - ma non sfugge la qualificazione agli Europei - Primo tempo di Italia-Irlanda del Nord indirizzato dal gol di Casadei, con gli Azzurri che falliscono il colpo del KO su rigore con Gnonto. Poi la sofferenza nella ripresa, con il pareggio avversario: ma l'1-1 porta l'Under 21 di Nunziata alla fase finale degli Europei.Continua a leggere . (Fanpage.it)

L’Italia Under21 si qualifica agli Europei 2025 col brivido : basta un pari con l’Irlanda - . Passano due minuti ed è Fabbian a sfiorare la rete di testa in un finale davvero emozionante. Lo stesso Gnonto al minuto 37? ha l’occasione per chiudere i conti, ma si presenta dal dischetto e sbaglia la conclusione. Il raddoppio, però, non arriva e, anzi, l’Irlanda trova il pareggio. Con la concomitante vittoria della Norvegia, sono gli scandinavi a chiudere al secondo posto del girone con ... (Oasport.it)

