Arriva in ospedale con dolori al petto ma viene rimandata a casa e muore: chiesti 2 milioni di euro (Di martedì 15 ottobre 2024) Arriva in ospedale con tutti i sintomi di un infarto, ma viene rimandata a casa con rassicurazioni sul suo stato di salute. Torna però a chiedere aiuto e nonostante un intervento al cuore muore: la famiglia chiede maxi risarcimento all'azienda sanitaria provinciale.I fatti risalgono a 10 anni Agrigentonotizie.it - Arriva in ospedale con dolori al petto ma viene rimandata a casa e muore: chiesti 2 milioni di euro Leggi tutta la notizia su Agrigentonotizie.it (Di martedì 15 ottobre 2024)incon tutti i sintomi di un infarto, macon rassicurazioni sul suo stato di salute. Torna però a chiedere aiuto e nonostante un intervento al cuore: la famiglia chiede maxi risarcimento all'azienda sanitaria provinciale.I fatti risalgono a 10 anni

Arriva in ospedale e soccorsa dai medici partorisce d’urgenza nel corridoio - Non è ovviamente usuale che accada una cosa del genere. LECCE – Una donna di Tuglie ha partorito la sua piccola in un corridoio dell’ospedale “Vito Fazzi” di Lecce. . Beatrice Celeste – questo il nome della neonata – sta bene ed è ovviamente ignara di essere finita al centro di un caso mediatico. (Lecceprima.it)

Lecce - va in ospedale per partorire ma l’ascensore non arriva : il bambino nasce sul pavimento. La mamma e il piccolo stanno bene - Il parto a rischio al Vito Fazzi, dove già in passato è stato denunciato il funzionamento difettoso dei 17 ascensori. Madre e neonato sono stati soccorsi dal personale sanitario e hanno raggiunto con mezzi di fortuna il reparto di Ostetricia dove sono ricoverati in buone... (Bari.repubblica.it)

Arriva una videochiamata a sorpresa - è Bellingham : fa felice il piccolo tifoso ricoverato in ospedale - Ad accogliere la richiesta del bimbo è stato Noah Ohio, calciatore olandese ed ex compagno di squadra dell'inglese. Ha esaudito la richiesta del piccolo durante una visita al Princess Maxima Center for Pediatric Oncology di Utrecht.Continua a leggere . (Fanpage.it)