Arrestato un minorenne a Giugliano per furto d’auto: innescato inseguimento ad alta velocità (Di martedì 15 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter A Giugliano in Campania, un episodio di criminalità minorile ha segnato la notte trascorsa, portando all’arresto di un 17enne già noto alle autorità. Il giovane, protagonista di un inseguimento ai limiti della legalità, si trovava alla guida di un’auto rubata. L’operazione, condotta dai Carabinieri, ha sollevato preoccupazione per la crescente incidenza della criminalità giovanile nella zona. L’intervento dei Carabinieri L’attività della pattuglia è scattata poco prima della mezzanotte, a seguito di una chiamata al numero di emergenza 112 segnalando un furto d’auto in via San Tommaso. I Carabinieri della sezione radiomobile, arrivati prontamente sul luogo indicato, hanno notato due veicoli, uno dei quali risultava essere una Fiat Panda grigia recentemente sottratta. Gaeta.it - Arrestato un minorenne a Giugliano per furto d’auto: innescato inseguimento ad alta velocità Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Ain Campania, un episodio di criminalità minorile ha segnato la notte trascorsa, portando all’arresto di un 17enne già noto alle autorità. Il giovane, protagonista di unai limiti della legalità, si trovava alla guida di un’auto rubata. L’operazione, condotta dai Carabinieri, ha sollevato preoccupazione per la crescente incidenza della criminalità giovanile nella zona. L’intervento dei Carabinieri L’attività della pattuglia è scattata poco prima della mezzanotte, a seguito di una chiamata al numero di emergenza 112 segnalando unin via San Tommaso. I Carabinieri della sezione radiomobile, arrivati prontamente sul luogo indicato, hanno notato due veicoli, uno dei quali risultava essere una Fiat Panda grigia recentemente sottratta.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Giugliano in Campania : Inseguimento folle sull’asse mediano. Quattro persone fermate - alla guida un 17enne - I carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Giugliano in Campania stanno percorrendo via Oasi sacro Cuore quando notano un’Alfa Romeo 147 con all’interno alcuni individui che indossano mascherine chirurgiche e berretti. . Inizia un inseguimento sull’Asse Mediano in direzione Lago Patria. (Puntomagazine.it)

Giugliano. Sparatoria sull’Asse Mediano dopo inseguimento con la Polizia - Giugliano. . Attimi di terrore quelli vissuti nella serata di ieri, giovedì 10 ottobre, nei pressi dell’uscita dell’Asse Mediano Giugliano-Parete dove si è verificato un violento inseguimento tra la Polizia e un gruppo di malviventi. Sparatoria sull’Asse Mediano dopo inseguimento con la Polizia Secondo quanto raccontato da diversi testimoni, l’inseguimento sarebbe partito nei pressi del centro ... (Teleclubitalia.it)

Inseguimento ad alta velocità a Giugliano in Campania : carabinieri sfiorano la tragedia - . Una notte di paura che poteva trasformarsi una vera e propria tragedia. Un inseguimento mozzafiato si è svolto nella notte lungo l’Asse Mediano, a Giugliano in Campania, quando una pattuglia dei carabinieri ha tentato di fermare un’Alfa Romeo 156 con a bordo cinque individui incappucciati. (Dailynews24.it)