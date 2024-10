Anteprima24.it - Ansia per infortunio Lobotka, oggi i controlli a Napoli

(Di martedì 15 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoStanislavsi è infortunato in Nations League con la nazionale della Slovacchia e rischia di stare fermo nel match di domenica ad Empoli. Lo riferisce la stampa slovacca dopo il match di ieri contro l’Azerbaigian in cuiè uscito dal campo all’83’ per un problema al flessore.tornae sarà sottoposto dal club azzurro ad accertamenti e analisi per capire le sue condizioni. Intanto Conteriprende gli allenamenti aspettando il rientro di Gilmour che gioca stasera contro il Portogallo in Nations League e tornerà domani insieme a McTominay. L'articoloperproviene da Anteprima24.it.