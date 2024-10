Ilrestodelcarlino.it - "Anche l’industria meccanica arranca per problemi di export"

(Di martedì 15 ottobre 2024) "La situazione è molto preoccupante. Il comparto è un’eccellenza a livello mondiale, ma la crisi dei principali paesi in cui esportiamo sta avendo pesanti ricadute su tutte le nostre imprese". Davide Gruppi, presidente del compartoLapam Confartigianato e presidente di ConfartigianatoEmilia-Romagna, si fa portavoce delle criticità che le imprese del settore stanno attraversando. Come dimostrano i dati di un’indagine effettuata dall’ufficio studi Lapam Confartigianato, l’Emilia-Romagna si distingue per un’elevata specializzazione nellache si traduce in una maggiore esposizione agli andamenti del settore: le esportazioni rappresentano il 27,4% del valore aggiunto regionale. L’di macchinari emiliano-romagnoli vede un calo delle vendite sia verso i paesi UE (-5,1%) che Extra-UE (-6,6%).