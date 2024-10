Alluvione 2015, a Paupisi una messa in ricordo di quella tragica notte (Di martedì 15 ottobre 2024) Comunicato Stampa – Antonio Iesce Ormai è diventato un appuntamento annuale quello in programma stasera alla contrada Pagani di Paupisi: stiamo parlando della celebrazione eucaristica nell’anniversario della tragica Alluvione del 15 ottobre 2015 che colpì Paupisi, in particolar modo contrada Continua L'articolo Alluvione 2015, a Paupisi una messa in ricordo di quella tragica notte proviene da Fremondoweb. Fremondoweb.com - Alluvione 2015, a Paupisi una messa in ricordo di quella tragica notte Leggi tutta la notizia su Fremondoweb.com (Di martedì 15 ottobre 2024) Comunicato Stampa – Antonio Iesce Ormai è diventato un appuntamento annuale quello in programma stasera alla contrada Pagani di: stiamo parlando della celebrazione eucaristica nell’anniversario delladel 15 ottobreche colpì, in particolar modo contrada Continua L'articolo, aunaindiproviene da Fremondoweb.

Paupisi - Alluvione 2015 : stasera una santa messa nel nono anniversario di quella tragica notte - Appuntamento quindi a stasera in Largo Pagani per la celebrazione della santa messa e al termine la fiaccolata verso il Santuario dedicato alla Vergine. Al termine della Celebrazione ci sarà una fiaccolata verso il Santuario di Maria Santissima di Pagani. it. Tempo di lettura: 2 minutiOrmai è diventato un appuntamento annuale quello in programma stasera alla contrada Pagani di Paupisi: stiamo ... (Anteprima24.it)