Alla stazione torna l’Infopoint fermo dal 2022

(Di martedì 15 ottobre 2024) Tra qualche settimana dovrebbe arrivare il progetto esecutivo, e tra la fine di quest’anno e l’inizio dell’anno prossimo dovrebbero iniziare i lavori. Tornerà a funzionaredelladi Monza, dopo due anni e mezzo che lo vedono chiuso e inagibile per la caduta di un ramo che nel maggione danneggiò gravemente il tetto. Proprio il tetto verrà rifatto, per un costo di 80mila euro già previsti a bilancio comunale, una cifra non di certo irrisoria, ma comprensibile visto che si tratta di un bene protetto dSovrintendenza, che deve rispettare canoni di pregio estetico, in linea con il resto dell’area urbana. Presumibilmente nel corso del 2025 si avrà così il terzo Infopoint attivo in città, dopo quelli del Parco (all’ingresso di Porta Monza), e di piazza Trento e Trieste.