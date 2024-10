Ilrestodelcarlino.it - Accoltellati in Montagnola, nessuno parla

(Di martedì 15 ottobre 2024) Non è semplice rompere il muro d’omertà. E nelle indagini sul doppio accoltellamento di sabato sera inla Squadra mobile non può contare sulla collaborazione né delle vittime, né del trentaquattrenne tunisino, l’unico già denunciato perché riconosciuto da un amico dei feriti come uno degli aggressori. Non quello che, materialmente, ha affondato le lame nella carne dei due ragazzi egiziani, di 28 e 26 anni. Feriti a colpi di machete e coltello, uno alla gamba, l’altro alla mano, quasi tagliata all’altezza del polso. Si indaga nell’ambiente dello spaccio e i poliziotti della Squadra mobile, partendo proprio dal trentaquattrenne, con precedenti per spaccio e reati contro la persona, stanno cercando di ricostruirne le frequentazioni, oltre a visionare le immagini riprese dagli impianti di videosorveglianza presenti nel parco e nelle strade che lo circondano.