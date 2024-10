Volontari in piazza. La lezione pubblica contro le calamità: "Ecco come difendersi" (Di lunedì 14 ottobre 2024) Alluvioni, terremoti, incendi: come difendersi? Una domanda cruciale alla quale si sono impegnati a dare una risposta le associazioni di Volontariato e i Volontari che ieri sono scesi in piazza per la campagna “Io non rischio“ andata in scena n tre luoghi strategici dell’Empolese Valdelsa: in piazza dei Leoni a Empoli; nel parcheggio del centro commerciale sulla provinciale Pisana Pieve a Ripoli a Cerreto Guidi e nel parcheggio della Coop di via Fucecchiello a Fucecchio. Protagonisti, nel primo caso la Misericordia di Empoli, l’Anpas di Empoli e la Sics ovvero la scuola cani di salvataggio; e, sugli altri due fronti, la pubblica Assistenza di Fucecchio con le squadre del vice presidente Andrea Costagli. Un’occasione importante e preziosa per imparare le buone pratiche di protezione civile e prepararsi, per quanto possibile, ad affrontare le calamità naturali. Lanazione.it - Volontari in piazza. La lezione pubblica contro le calamità: "Ecco come difendersi" Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Alluvioni, terremoti, incendi:? Una domanda cruciale alla quale si sono impegnati a dare una risposta le associazioni diato e iche ieri sono scesi inper la campagna “Io non rischio“ andata in scena n tre luoghi strategici dell’Empolese Valdelsa: indei Leoni a Empoli; nel parcheggio del centro commerciale sulla provinciale Pisana Pieve a Ripoli a Cerreto Guidi e nel parcheggio della Coop di via Fucecchiello a Fucecchio. Protagonisti, nel primo caso la Misericordia di Empoli, l’Anpas di Empoli e la Sics ovvero la scuola cani di salvataggio; e, sugli altri due fronti, laAssistenza di Fucecchio con le squadre del vice presidente Andrea Costagli. Un’occasione importante e preziosa per imparare le buone pratiche di protezione civile e prepararsi, per quanto possibile, ad affrontare lenaturali.

