**Ue: Meloni domani in Parlamento, giù mani da Unifil e a muso duro su migranti** (Di lunedì 14 ottobre 2024) Roma, 14 ott. (Adnkronos) - Tornerà a ribadire l'inaccettabilità dell'attacco subito da Unifil dalle forze armate israeliane, l'assoluta necessità che la sicurezza dei soldati in missione sia garantita. E, sempre sul fronte caldo della polveriera mediorientale, la convinzione che solo attraverso la piena applicazione della risoluzione 1701 si possa contribuire alla stabilizzazione del confine israelo-libanese. La premier Giorgia Meloni, domani attesa in Senato in mattinata e alla Camera nel pomeriggio per le comunicazioni in vista del Consiglio europeo del 17 e 18 ottobre, ribadirà naturalmente anche il sostegno fermo dell'Italia all'Ucraina, al fianco di Kiev 'fino a quando ce ne sarà bisogno' . Liberoquotidiano.it - **Ue: Meloni domani in Parlamento, giù mani da Unifil e a muso duro su migranti** Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Roma, 14 ott. (Adnkronos) - Tornerà a ribadire l'inaccettabilità dell'attacco subito dadalle forze armate israeliane, l'assoluta necessità che la sicurezza dei soldati in missione sia garantita. E, sempre sul fronte caldo della polveriera mediorientale, la convinzione che solo attraverso la piena applicazione della risoluzione 1701 si possa contribuire alla stabilizzazione del confine israelo-libanese. La premier Giorgiaattesa in Senato in mattinata e alla Camera nel pomeriggio per le comunicazioni in vista del Consiglio europeo del 17 e 18 ottobre, ribadirà naturalmente anche il sostegno fermo dell'Italia all'Ucraina, al fianco di Kiev 'fino a quando ce ne sarà bisogno' .

