Tennis | Atp 250 di Stoccolma | Sonego ritorna a vincere

(Di lunedì 14 ottobre 2024) Dopo quattro sconfitte consecutive al primo turno agli Us Open e a Chengdu, Pechino e Shanghai, Lorenzotorna alla vittoria al torneo Atp 250 di. Il piemontese ha battuto per 7-6 7-5 lo svizzero Andrea Huesler, n.152 del ranking mondiale.al secondo turno affronterà il norvegese Casper Ruud, n.2 del seeding. Il “Bnp Paribas Nordic Open” è dotato di un montepremi di 690.135 euro e si disputa sul veloce indoor della “Kungligahallen” di. La vittoria disu Huesler L’azzurro si è reso protagonista di un match il cui esito si è rivelato tutt’altro che scontato, con il testa a testa decisamente equilibrato andato in scena tra ilta elvetico eed un tiebreak che ha visto l’azzurro imporsi per 7-1, risultato con cui si è assicurato il primo set col punteggio di 7-6.