(Di lunedì 14 ottobre 2024) Stando a quanto riporta il quotidiano inglese Financial Times, la Russia è riuscita ad aumentare del 70% in un solola capacità di trasporto della sua. Navi utilizzati per trasportare petrolio ed altre materie prime che non sono formalmente identificate come russe (grazie a triangolazioni con altri paesi, spesso a Dubai) ma che lavorano per Mosca. L’espansione della capacità è stata ottenuta a dispetto dellee della stretta sugli assicuratori (indispensabili per spedire carichi), domiciliati prevalentemente a Londra. Secondo un rapporto della Kyiv School of Economics (Kse), il volume di petrolio russo trasportato damal tenute e sotto-assicurate è aumentato da 2,4 milioni di barili al giorno nel giugno 2023 a 4,1 milioni nel giugno 2024.