Sicurezza sul lavoro nel 2023 meno 161% di infortuni e meno 95% di morti | i dati del rapporto Inail

Sicurezza sul lavoro, nel 2023 meno 16,1% di infortuni e meno 9,5% di morti: i dati del rapporto Inail (Di lunedì 14 ottobre 2024) Nel 2023 è calato il numero degli infortuni e delle morti sul lavoro: ne sono stati denunciati rispettivamente il 16,1% e il 9,5% in meno. Il dato emerge dalla Relazione annuale dell'Inail, presentata alla Camera dei deputati e alla presenza tra gli altri del ministro del lavoro. A influenzare il calo rispetto all'anno precedente, spiega l'istituto, è stato l'arretramento del Covid, che nel 2022 faceva ancora sentire con forza la sua presenza in termini di contagi professionali denunciati. Ma non si tratta solo di questo: i dati, infatti, mostrano un miglioramento anche rispetto al 2019, ovvero all'ultimo anno prima della pandemia.

