Senigallia, quindicenne si allontana da casa e si uccide con la pistola del padre: “Vittima di bullismo, veniva preso in giro a scuola” (Di lunedì 14 ottobre 2024) Erano scattate le ricerche, anche con droni ed elicottero; le scuole avvisate di non far uscire gli alunni. Il sindaco: “Un dolore per tutta la comunità”. Aperto un fascicolo per istigazione al suicidio Repubblica.it - Senigallia, quindicenne si allontana da casa e si uccide con la pistola del padre: “Vittima di bullismo, veniva preso in giro a scuola” Leggi tutta la notizia su Repubblica.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Erano scattate le ricerche, anche con droni ed elicottero; le scuole avvisate di non far uscire gli alunni. Il sindaco: “Un dolore per tutta la comunità”. Aperto un fascicolo per istigazione al suicidio

