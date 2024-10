Rozzano, Daniele Rezza aveva raccontato al padre dell’omicidio: «Non gli ho creduto» (Di lunedì 14 ottobre 2024) I genitori di Daniele Rezza, il 19enne che ha confessato l’omicidio di Manuel Mastrapasqua, ucciso a Rozzano nella notte tra giovedì 10 e venerdì 11 ottobre, secondo quanto riportato da Repubblica hanno raccontato ai carabinieri: «Sapevamo del malessere di Daniele. Abbiamo provato ad aiutarlo, ma lui si è sempre rifiutato di andare agli incontri con gli psicologi. Quando ci ha detto di aver ucciso un ragazzo, ho pensato che fosse un’altra delle sue invenzioni», ha spiegato il padre, Maurizio. L’uomo ha gettato via le cuffie rubate a Manuel e ha lavato i pantaloni insanguinati del figlio senza porsi troppe domande: «Non sapevo cosa fosse successo», ha raccontato. Lettera43.it - Rozzano, Daniele Rezza aveva raccontato al padre dell’omicidio: «Non gli ho creduto» Leggi tutta la notizia su Lettera43.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) I genitori di, il 19enne che ha confessato l’omicidio di Manuel Mastrapasqua, ucciso anella notte tra giovedì 10 e venerdì 11 ottobre, secondo quanto riportato da Repubblica hannoai carabinieri: «Sapevamo del malessere di. Abbiamo provato ad aiutarlo, ma lui si è sempre rifiutato di andare agli incontri con gli psicologi. Quando ci ha detto di aver ucciso un ragazzo, ho pensato che fosse un’altra delle sue invenzioni», ha spiegato il, Maurizio. L’uomo ha gettato via le cuffie rubate a Manuel e ha lavato i pantaloni insanguinati del figlio senza porsi troppe domande: «Non sapevo cosa fosse successo», ha

