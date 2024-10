Roma, ascensore precipita durante manutenzione: un morto e due feriti gravi (Di lunedì 14 ottobre 2024) (Adnkronos) – Un ascensore è caduto a Roma durante un intervento di manutenzione straordinaria all'interno di un condominio in via delle Vergini. Nell'incidente un operaio è morto e altri due sono rimasti feriti in modo grave. I tre erano sulla cabina quando si sono sganciate le cinghie di ancoraggio e l'ascensore è precipitato. La vittima L'articolo Roma, ascensore precipita durante manutenzione: un morto e due feriti gravi proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato. Leggi tutta la notizia su .com (Di lunedì 14 ottobre 2024) (Adnkronos) – Unè caduto aun intervento distraordinaria all'interno di un condominio in via delle Vergini. Nell'incidente un operaio èe altri due sono rimastiin modo grave. I tre erano sulla cabina quando si sono sganciate le cinghie di ancoraggio e l'to. La vittima L'articolo: une dueproviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.

Precipita ascensore in un palazzo di Roma : un operaio morto e gravemente feriti - Secondo quanto emerso, i tre operai stavano eseguendo dei lavori di manutenzione straordinaria sull’ascensore. Un operaio di 47 anni è morto e altri due sono rimasti gravemente feriti nel crollo di un ascensore in un palazzo nel centro storico di Roma. Peter Isiwele, di nazionalità nigeriana, è morto sul colpo, mentre i due colleghi sono stati trasportati in ospedale in gravi condizioni. (Tpi.it)

