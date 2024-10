Questa Italia funziona: poker a Israele, Spalletti vicino ai quarti di Nations League (Di lunedì 14 ottobre 2024) L’Italia vince e convince anche nella quarta giornata di Nations League e consolida il primo posto nel girone: a Udine, Israele travolto 4-1 e passaggio ai quarti di finale sempre più vicino. Questa Nazionale funziona, e dopo quell’Europeo lì non era assolutamente scontato. Le prime quattro partite del nuovo corso, invece, ci dicono che Spalletti ha saputo cambiare e sta trovando risposte davvero positive: e i risultati parlano chiaro, i quarti di finale sono a portata di mano e soprattutto si avvicina anche la possibilità di essere testa di serie nel sorteggio delle qualificazioni ai Mondiali. E per chi non li gioca da due edizioni, è grasso che cola. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) L’vince e convince anche nella quarta giornata die consolida il primo posto nel girone: a Udine,travolto 4-1 e passaggio aidi finale sempre piùNazionale, e dopo quell’Europeo lì non era assolutamente scontato. Le prime quattro partite del nuovo corso, invece, ci dicono cheha saputo cambiare e sta trovando risposte davvero positive: e i risultati parlano chiaro, idi finale sono a portata di mano e soprattutto si avvicina anche la possibilità di essere testa di serie nel sorteggio delle qualificazioni ai Mondiali. E per chi non li gioca da due edizioni, è grasso che cola.

