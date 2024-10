Polonia-Croazia (Uefa Nations League A, 15-10-2024 ore 20:45 ): formazioni, quote, pronostici. In palio il secondo posto del gruppo a Varsavia (Di lunedì 14 ottobre 2024) Sembrano esserci pochi dubbi su quale squadra dominerà il gruppo 1 della Lega A di Nations League: il cammino del Portogallo finora è stato impeccabile, i lusitani non hanno lasciato nemmeno un punto alla concorrenza e sembrano avviati a chiudere il raggruppamento nella posizione che probabilmente gli spetta, la prima. Per la seconda piazza, invece, InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Infobetting.com - Polonia-Croazia (Uefa Nations League A, 15-10-2024 ore 20:45 ): formazioni, quote, pronostici. In palio il secondo posto del gruppo a Varsavia Leggi tutta la notizia su Infobetting.com (Di lunedì 14 ottobre 2024) Sembrano esserci pochi dubbi su quale squadra dominerà il1 della Lega A di: il cammino del Portogallo finora è stato impeccabile, i lusitani non hanno lasciato nemmeno un punto alla concorrenza e sembrano avviati a chiudere il raggruppamento nella posizione che probabilmente gli spetta, la prima. Per la seconda piazza, invece, InfoBetting: Scommesse Sportive e

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Poker azzurro in Nations League - Israele travolto 4-1 - Alla mezz’ora, Frattesi arriva leggermente in ritardo sul cross rasoterra di Dimarco, mentre Retegui manda sull’esterno della rete. L’Italia si presenta in campo dopo l’intervallo ancora con un ottimo piglio, in costante proiezione offensiva. Rispetto alla partita contro il Belgio, Spalletti lancia dal primo minuto Vicario, alla prima da titolare con la Nazionale in una partita ufficiale, al ... (Unlimitednews.it)

Poker azzurro in Nations League - Israele travolto 4-1 - Dopo questo brivido, l’Italia ricomincia a imporre il proprio gioco, fatto di cambi di gioco e scambi veloci, spesso a un tocco. Rispetto alla partita contro il Belgio, Spalletti lancia dal primo minuto Vicario, alla prima da titolare con la Nazionale in una partita ufficiale, al posto del diffidato Donnarumma, così come Fagioli e Raspadori prendono il posto di Ricci e dello squalificato ... (Ildenaro.it)

Pronostici di oggi 15 ottobre - Portogallo - Spagna - Svizzera e Danimarca in Nations League - Eccoci dunque al riepilogo dei pronostici di oggi 15 ottobre, ultima serata di Nations League e nella quarta giornata sono in campo Spagna e Portogallo con gli iberici impegnati contro la Serbia e i lusitani sul campo della Scozia, da seguire anche la sfida tra Polonia e Croazia e tra Svizzera e Danimarca. (Infobetting.com)