Mister Movie | Anthony Hopkins si unisce al cast di Maserati | The Brothers di Bobby Moresco

Il leggendario attore Anthony Hopkins, vincitore di un Oscar per il suo iconico ruolo di Hannibal Lecter, è stato scelto per recitare nel nuovo film biografico "Maserati: The Brothers", che racconta la storia dei fondatori della celebre casa automobilistica di lusso Maserati. Diretto da Bobby Moresco, il film si concentra sulla vita e le sfide

Anthony Hopkins protagonista di Maserati : The Brothers - biopic sulla famosa famiglia - Fin dall’inizio, l’azienda – oggi nota per le auto di lusso esotiche – è stata legata al mondo delle corse automobilistiche. com Cinefilos. “Avere Anthony Hopkins a bordo è un sogno che diventa realtà”, ha dichiarato la Iervolino in un comunicato. La prima auto da corsa da Gran Premio della Maserati, chiamata “Tipo 26”, è il veicolo che Alfieri Maserati stava guidando nella gara della Coppa ... (Cinefilos.it)

Film sui fratelli Maserati a Bologna - Anthony Hopkins sarà il protagonista - La famiglia Maserati veniva da Voghera. La prima auto da corsa da Gran Premio della Maserati, chiamata “Tipo 26”, è il veicolo che Alfieri Maserati stava guidando nella gara della Coppa Messina del 1927 quando ebbe un incidente quasi fatale. Morì pochi anni dopo, il 3 marzo 1932, all'età di 44 anni per complicazioni legate a quell'incidente. (Ilrestodelcarlino.it)

Anthony Hopkins nel cast di un film sulla nascita di Maserati - Cinque anni dopo, i fratelli vendettero una quota per il controllo dell’azienda, oggi di proprietà di Stellantis. Produttore sarà Andrea Iervolino, la cui società Ilbe Group ha finanziato Ferrari di Michael Mann, tramite la nuova società The Andrea Iervolino Company. Dopo Ferrari con Adam Driver e Lamborghini con Frank Grillo è infatti in arrivo Maserati: the Brothers, che racconterà la genesi ... (Lettera43.it)