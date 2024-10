Quifinanza.it - Malattie rare, l’AI potrebbe aiutare nella diagnosi delle sindromi più rare

(Di lunedì 14 ottobre 2024) Una foto. Un’immagine del volto. E poi,uto insostituibile dell’Intelligenza Artificiale, capace di rivalutare in tempi brevissimi una serie quasi infinita di informazione. Et voilà, per dirla alla francese. Il gioco è fatto. O, meglio, si possono avere una serie di informazioni utili per svelare l’eventuale sospetto di un quadro di malattia genetica rara, per poi approfondire con esami specifici il sospetto diagnostico. A proporre questa originale tecnica di screening, che parte da un’immagine, sono le applicazioni moderne del. Perché sono in sviluppo applicazioni per smartphone che, utilizzando algoritmi di Intelligenza Artificiale, hanno la capacità di riconoscere, analizzando le foto di pazienti affetti da presuntegenetiche, le caratteristiche facciali specifiche associate a queste patologie.