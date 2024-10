LIVE Sonego-Huesler 7-6, 3-4, ATP Stoccolma 2024 in DIRETTA: ancora nessun break nel match (Di lunedì 14 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 3-4 Seconda vincente al centro. Sono 4 le seconde nel game, purtroppo situazione compromessa nel game. 40-0 Troppo leggera la volèe di Sonego, che si era buttato avanti dopo lo slice. Passa di rovescio Marc. Tre seconde, tre punti per lui in questo game. 30-0 Martella da fondo Huesler e ottiene il recupero lungo di poco da parte di Sonego. Due punti sulla seconda importanti vinti dallo svizzero. 15-0 Non risponde di dritto alla buona seconda in kick Sonego. 3-3 Altra seconda al corpo, stavolta la palla corta è perfetta! Bene l’azzurro! 40-15 Gran seconda al corpo di Sonego, che toglie un po’ di castagne dal fuoco! Fallo di piede, seconda 30-15 Viene lasciato sguarnito il campo da Huesler, dopo lo stretto di dritto in recupero di Sonego. Facile per il torinese chiudere a campo libero con il rovescio in cross. Oasport.it - LIVE Sonego-Huesler 7-6, 3-4, ATP Stoccolma 2024 in DIRETTA: ancora nessun break nel match Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA3-4 Seconda vincente al centro. Sono 4 le seconde nel game, purtroppo situazione compromessa nel game. 40-0 Troppo leggera la volèe di, che si era buttato avanti dopo lo slice. Passa di rovescio Marc. Tre seconde, tre punti per lui in questo game. 30-0 Martella da fondoe ottiene il recupero lungo di poco da parte di. Due punti sulla seconda importanti vinti dallo svizzero. 15-0 Non risponde di dritto alla buona seconda in kick. 3-3 Altra seconda al corpo, stavolta la palla corta è perfetta! Bene l’azzurro! 40-15 Gran seconda al corpo di, che toglie un po’ di castagne dal fuoco! Fallo di piede, seconda 30-15 Viene lasciato sguarnito il campo da, dopo lo stretto di dritto in recupero di. Facile per il torinese chiudere a campo libero con il rovescio in cross.

